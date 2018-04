Jarosław Kaczyński: To ostatni marsz. Zwyciężyliśmy

„To 96. marsz. Tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. To pierwsza przesłanka, choć nie decydująca, dla której mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, które są czy były już dziś organizowane co miesiąc, to jest to marsz ostatni. Kończymy” - mówił dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na Krakowskim Przedmieściu w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.



Jak podkreślał:

„Kończymy, ale przede wszystkim dlatego, i to ta przesłanka główna, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonięto pomnik, niedaleko stąd, w pięknym miejscu, na pl. Piłsudskiego. Stoi postument w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego. I ten pomnik jest już przygotowany. Tylko względy techniczne spowodowały, że dziś nie mógł być odsłoniony. Będzie odsłonięty – jak wszystko na to wskazuje – 10 listopada. I to ta druga sprawa, którą załatwiliśmy”.

Prezes PiS podkreślił też, że musi podziękować Antoniemu Macierewiczowi, który także był zawsze obecny w trakcie marszów, choć to nie to było jego główną rolą:

„Wiele lat bardzo ciężkiej pracy, różnego rodzaju eksperymentów, czasem udanych, czasem nieudanych, różnych hipotez, potwierdzanych i niepotwierdzanych, ale przede wszystkim ta stalowa wola, która doprowadziła do tego, że mimo bardzo ostrego przeciwdziałania, jesteśmy dziś nieporównanie bliżej prawdy niż byliśmy 8 czy 7 lat temu”.

Jarosław Kaczyński dodał, że są już raporty o charakterze wstępnym, a przed nami jeszcze badania w USA zeskanowanego samolotu – identycznego z tym, który rozbił się pod Smoleńskiem. Prezes PiS podkreślił:

„Mamy przed sobą jeszcze to wszystko, co będą czynili wybitni, najwybitniejsi w skali światowej specjaliści do spraw lotniczych, którzy zostali zatrudnieni przez prokuraturę. I dopiero wtedy, kiedy już to wszystko będzie gotowe, to będziemy mogli powiedzieć na sto procent jak było. Bo dziś wiele spraw jest jeszcze niewyjaśnionych, ale można powiedzieć, że część spraw już została wyjaśniona, a droga do wyjaśnienia innych jest otwarta”.

Na koniec dodał, że choć w życiu społecznym rzadko zdarza się, aby jakieś cele można było osiągnąć w pełni, to jednak:

„Myśmy osiągnęli tak wysoki procent tych celów, że mogę spokojnie powiedzieć, że zwyciężyliśmy”.