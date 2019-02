Jarosław Kaczyński: To był bardzo ważny rząd. Jan Olszewski wyznaczył pewną drogę

- To był bardzo ważny rząd. Jan Olszewski załatwił bowiem kilka spraw, w tym związanych z bazami rosyjskimi w Polsce. Pomysłem ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy było stworzenie tam spółek polsko-rosyjskich. W istocie był to pomysł rosyjski, przyjęty przez Wałęsę. Gdyby doszło do jego realizacji, mielibyśmy do czynienia z kontynuacją obecności wojsk rosyjskich w Polsce - stwierdził Kaczyński.