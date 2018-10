Jarosław Kaczyński: Te taśmy dowodzą niewinności premiera Morawieckiego. Nie będzie żadnej zmiany

„Takie rozmowy to jest powiedzmy sobie, takie gaworzenia przy stoliku, co się wszystkim zdarza. W ogóle nie biorę tego poważnie. Po prostu jest to materiał niezawierający żadnych treści, które można brać pod uwagę poważnie w polityce” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński komentując kwestię taśm z restauracji „Sowa i przyjaciele”, na których pojawia się też premier Mateusz Morawiecki, wówczas prezes banku BZ WBK.