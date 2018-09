Jarosław Kaczyński: Spoiwem wszystkiego musi być patriotyzm

"Trzeba pamiętać, że ta ziemia, a już szczególnie Szczecin jest jedną z kolebek "Solidarności". "Solidarność" integrowała te wszystkie dobre motywacje polskiego działania. Integrowała też myśl i tradycję niepodległościową. To bardzo, bardzo istotne. Spoiwem wszystkiego musi być patriotyzm" - mówił w trakcie konwencji regionalnej w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W swoim przemówieniu Kaczyński skupił się przede wszystkim na potencjale Pomorza oraz możliwościach jakie przed nim stoją, jeśli do samorządy przejmie Zjednoczona Prawica.

"Mój śp. brat powiedział kiedyś, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To celne słowa. Polska leży między dwoma potęgami. Od Rosji jesteśmy oddzieleni Ukrainą, w mniejszej mierze Białorusią. Z Niemcami mamy otwartą granicę i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że jesteśmy w UE, NATO, że jesteśmy sojusznikami. Pamiętajcie, że ci, którzy myśleli, że historia się skończyła, mylili się. Historia biegnie dalej i nikt nie wie, w jakim kierunku. Odpowiedzią jest silne Pomorze Zachodnie, które w nieodległym czasie osiągnie poziom rozwoju porównywalny z Niemcami" - mówił prezes PiS.

Znaczna część wypowiedzi nakierowana była również na patriotyzm, który według Kaczyńskiego jest podstawą zaangażowania w życie publiczne.

"Tutaj na Pomorzu Zachodnim trzeba stawiać także na patriotyzm lokalny, na polskie Pomorze Zachodnie. Ten patriotyzm może wyrastać z różnych przesłanek, różnych motywacji. Historia Polski zna motywacje religijne, czysto społeczne, zaangażowanie narodowe. Trzeba pamiętać, że ta ziemia, a już szczególnie Szczecin jest jedną z kolebek Solidarności. Solidarność integrowała te wszystkie dobre motywacje polskiego działania. Integrowała też myśl i tradycję niepodległościową. To bardzo, bardzo istotne. Spoiwem wszystkiego musi być patriotyzm" - mówił.

