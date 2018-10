Jarosław Kaczyński: Przekop Mierzei zwiększy siłę naszego wojska

,,W sensie bezpośrednim to będzie suwerenność gospodarcza, w sensie bardziej pośrednim to jest suwerenność we wszystkich dziedzinach, także w tej odnoszącej się do militariów. Będzie to tor wodny, przez który będą mogły przypływać statki, okręty do 10 tys. ton wyporności - to tyle, ile ma dzisiejszy niszczyciel. Będą mogły więc przepłynąć duże okręty wojenne'' - zachwalał prezes PiS Jarosław Kaczyński przekop Mierzei Wiślanej.