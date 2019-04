Jarosław Kaczyński przedstawił ''piątkę dla rolników''!

Polacy są wspólnotą, a zadaniem władzy jest o tę wspólnotę zadbać, żeby składała się z równych, wolnych Polaków. Ale ta równość i wolność (…) musi być pewną praktyką. To musi być coś, co jest naprawdę" - mówił prezes PiS Jarosław kaczyński w trakcie regionalnej konwencji wyborczej.

"Naszym wielkim dążeniem i jednocześnie nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym poziomie, żeby te różnice, które się zmniejszyły, ale wciąż istnieją, się zredukowały" - tłumaczył Kaczyński.

"Musimy pamiętać, że rolnikom się to należy. (…) Mamy plan naszych działań w Unii Europejskiej. Pierwszy punkt tego planu to zwiększenie naszego udziału w tej puli, która jest dzielona co 7 lat właśnie dla rolnictwa" - oświadczył.