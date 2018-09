Jarosław Kaczyński: Przede wszystkim wiarygodność!

"Partia polityczna ma szczególny rodzaj wiarygodności, bo jeśli wykonuje swoje zobowiązania w skali kraju, to można przyjąć, że będzie robiła to także na poziomie samorządów" - mówił Jarosław kaczyński podczas konwencji regionalne w Zielonej Górze.

Prezes PiS w swoim przemówieniu skupił się przede wszystkim na wiarygodności parti w życiu publicznym.

"Inna kwestia dotycząca wiarygodności, dotyczy tego, czy to, co zapowiadają kandydaci w wyborach samorządowych jest realne, czy w tych obietnicach 'nie mieszają się' uprawnienia gmin, powiatów i władzy centralnej, czyli czy nie dotyczą one szczebla władzy, na które władze samorządowe nie mają wpływu. Jeśli takie mieszanie się ról w zapowiedziach występuje, to 'trudno mówić o wiarygodności'" - podkreslił Kaczyński.

Lider Zjednoczonej Prawicy zwrócił równiez uwagę na to, by wyborcy przeanalizowali skład komitetów wyborczych przed oddaniem głosu.

"Jeśli chodzi o te lokalne komitety to jedna uwaga, która jak sadzę jest ważna: warto wiedzieć, czy to jest komitet, który działa przez wiele kadencji, podobnie czy tak samo się nazywa, ma tych samych ludzi, czy to jest komitet, który jest ad hoc organizowany przy okazji kolejnych wyborów, ciągle zmienia nazwy, ludzie są ci sami, po części nie" - mówił prezes PiS.

"Sądzę, że mogę zaryzykować tu stwierdzenie, że partie polityczne mają tu szczególny rodzaj wiarygodności. Ona nie zawsze jest pełna, ale jeśli jakaś partia polityczna wykonuje swoje zobowiązania w skali kraju, robi to, co zapowiedziała, to sadzę, że można przyjąć z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, że będzie robiła to także na poziomie samorządów" - podsumował.

mor/300polityka.pl/Fronda.pl