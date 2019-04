Jarosław Kaczyński: proponujemy wielkie inwestycje, które zmienią tę część Polski

Proponujemy wielkie inwestycje, które zmienią tę część Polski; to będzie jeden ze środków Europy w sensie transportowym i gospodarczym - mówił Jarosław Kaczyński na zakończenie niedzielnej konwencji regionalnej w Białymstoku.

"To są wielkie inwestycje, które zmienią tę część Polski. Zmienią i to nie tylko w skali odnoszącej się do naszej ojczyzny, ale także w skali europejskiej" - mówił prezes Kaczyński.