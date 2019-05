Jarosław Kaczyński pozwał ,,Agorę''!

Zdaniem prezesa PiS w artykułach zostały „zaprezentowane bezprawne stwierdzenia” co do tego, że „popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa: płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła, oszustwa”. Jarosław Kaczyński domaga się, by „Wyborcza” przeprosiła i oświadczyła, że nie było podstaw do formułowania tego typu stwierdzeń oraz sugestii. Ponadto, prezes PiS domaga się przeprosin za sam fakt upublicznienia jego rozmów bez jego wiedzy oraz zgody.