Kaczyński powie Merkel: Wóz albo przewóz...

reklama

Jarosław Kaczyński, fot. Aargambit, lic. CC BY-SA 3.0, via Wikipedia reklama

"Będę musiał powiedzieć kanclerz Angeli Merkel, że Niemcy muszą zdecydować się, co do charakteru stosunków z Polską; bo nie można Polski atakować i jednocześnie liczyć na to, że stosunki będą dobre" - powiedział dziś na falach "Radia Szczecin" szef PiS, Jarosław Kaczyński.

W ten sposób były premier odniósł się do rychłej wizyty niemieckiej kanclerz, która ma przybyć do Polski na zaproszenie premier Beaty Szydło.

"Z kanclerz Niemiec Angelą Merkel będę rozmawiał o stosunkach polsko-niemieckich oraz o przyszłości Unii Europejskiej, te sprawy ze sobą się mocno łączą. Kiedyś już na ten temat przez wiele godzin rozmawialiśmy. Zdania są rozbieżne. W późniejszych rozmowach, już bez mojego udziału i bez udziału kanclerz, prowadzone dyskretnie, jednak przyniosły jakieś rezultaty" - mówił Kaczyński w Radiu Szczecin.

"Będę musiał powiedzieć kanclerz, że Niemcy powinni się zdecydować co do charakteru stosunków z Polską, bo nie można naraz Polski atakować, od czci i wiary odsądzać, i jednocześnie liczyć na to, że te stosunki będą dobre" - dodawał szef rządzącej partii.

ol/radio szczecin

16.01.2017, 14:00