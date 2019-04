Jarosław Kaczyński: Potrzebna jest równość w Unii Europejskiej!

Przynależność do UE nie kończy polityki, tej nieustającej gry. (…) Potrzebna jest równość. Musimy zabiegać o równość, a tę równość zaczęto niestety kwestionować. Słyszeliśmy te słowa „nie skorzystali z okazji, żeby siedzieć cicho”. To charakterystyczna dla francuskich polityków arogancja. (…) Pojawiły się pomysły na podział Europy na Europę dwóch prędkości. To w istocie oznacza podział na tych w pełni uprawnionych i tych, którzy tych praw nie mają. Sprawa równości stała się kwestią bardzo aktualną - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Europosłowie PO głosowali przeciwko polskim interesom, a to nie jest pierwszy przypadek. Niedawno była sprawa tzw. ACTA. Chodzi niby o ochronę praw autorskich, ale w gruncie rzeczy ten sposób może prowadzić do cenzury. Chodzi o polską wolność. Większość PO głosowała za, my byliśmy przeciw. My byliśmy za wolnością! Weźmy przykład euro - to projekt, który jest nam nieustannie przedkładany. Są naciski: „Wprowadźcie euro!”. - dodał prezes PiS.