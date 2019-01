Jarosław Kaczyński: Polska pędzi naprzód. Przyspieszamy!!!

,,W Polsce dzieję się bardzo dużo dobrego. Mam nadzieje, że te spotkania, to będzie cały cykl, będzie to pewna regularna praktyka - spotkania jest to, by zachęcić państwa, jednocześnie w jakiejś mierze skonsolidować nasz korpus samorządowym, ku temu, by to przyspieszenie odbywało się na poziomie regionalny, na poziomie gmin, powiatów, żeby działała tu synergia, żebyśmy wszyscy razem szli do przodu'' - wskazywał prezes PiS.