Jarosław Kaczyński: Polexit to kłamstwo!

"Wiemy, że musimy przestrzegać unijnego prawa i będziemy go przestrzegali. Ale oczekujemy także, że władze UE też będą tego prawa przestrzegały i będą przestrzegać zasad równości" - mówił prezes Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji wyborczej w Radomiu.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że znaczący wpływ na wyniki wyborów w niektórych miastach miało kłamstwo wypowiadane zgodnie przez przedstawicieli totalnej opozycji.



"Wielu mieszkańców wielkich miast zostało okłamanych i zmanipulowanych. W centrum tej manipulacji jest jedno twierdzenie – że PiS przygotowuje Polexit. Jest to – kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo, jeszcze raz powtarzam, bo już o tym mówiłem i mówił o tym pan premier" - podkreślił Kaczyński.



W kontekście konfliktu z unijnymi organami prezez PiS zauważył, że obecnie Bruksela jest przesiąknięta politykami, którzy chcą uzurpować sobie prawo do bycia silniejszymi od innych.



"Podkreślam, nie wszyscy w UE tak myślą. My to dobrze wiemy. I będziemy tutaj cierpliwi. Będziemy przekonywać i pracować nad tym, żeby ta prawda, która leży u źródeł i fundamentów UE. była przyjęta przez wszystkich także najsilniejszych. To jest nasza droga, będziemy konsekwentnie szli".



mor/PR24.pl/Fronda.pl