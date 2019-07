Jarosław Kaczyński podsumowuje konwencję w Katowicach

– Mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. Element szczęścia też jest istotny. Ale przede wszystkim Śląsk jest bardzo ważny dla Polski, w związku z tym tutaj się spotykamy, bo to jest dyskusja merytoryczna, odnosząca się do tego, co zrobiliśmy – bo to też trzeba podsumować – ale przede wszystkim do tego, co w różnych dziedzinach można zrobić – mówił Kaczyński.



Jak podkreślił, „każdemu zdarza się popełniać błędy, jeżeli coś robi, a w szczególności, jeżeli robi dużo. A my robimy dużo”.



– Jeżeli chodzi o 500 Plus, nie byliśmy w stanie od początku zagwarantować, że się to uda od pierwszego dziecka. Zaczęliśmy od niego, ale później, porządkując finanse publiczne i podtrzymując – mimo złej koniunktury w Europie – bardzo przyzwoity poziom wzrostu, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że można bez żadnych perturbacji dla finansów publicznych i całej gospodarki wprowadzić program od pierwszego dziecka – wyjaśniał Kaczyński.



Według niego, gdy odnosi się sukcesy, „zawsze grozi demobilizacja”.