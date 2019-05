Jarosław Kaczyński: PO skręciła w lewo i to radykalnie

PO w swojej działalności "skręciła w lewo" i to coraz bardziej radykalnie, zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja wszystkiego, co tworzy potężny antychrześcijański nurt w Zachodniej Europie - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Krakowie.

Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że największy przeciwnik jego partii, a więc Platforma Obywatelska już od dawna interesowała się lewicowymi ideologiami i dążyła do zaciągnięcia lewej strony politycznej w Polsce.

I to coraz bardziej radykalnie w lewą stronę i zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja, jak to się dzisiaj mówi, w Polsce tego wszystkiego, co tworzy ten potężny antychrześcijański nurt w Zachodniej Europie - podkreślił szef PiS.