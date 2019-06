Jarosław Kaczyński: PiS gwarantuje, że takiego podatku nie będzie!

– To jest absolutnie nie do przyjęcia. Chcemy zapewnić, że my w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy i uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić, albo nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić, to jest w naszym przekonaniu niewykluczone, biorąc pod uwagę ich rozgarnięcie, ale jest także i druga możliwość, że chcą przeprowadzić taką operację. PiS gwarantuje, że takiego podatku nie będzie - powiedział Jarosław Kaczyński

- My w tym tygodniu mamy posiedzenie Komitetu Wykonawczego. To organ partii, któremu przewodniczy Krzysztof Sobolewski, a wchodzą w jego skład, obok prezydium partii, wszyscy szefowie organizacji regionalnych, okręgowych, które są na ogół tożsame z okręgami wyborczymi. Po drugie, będziemy mieli posiedzenie wyjazdowe klubu i wreszcie najprawdopodobniej zbierze się także Komitet Polityczny i dlatego że trzeba pewne decyzje zatwierdzić, choćby tą, o której przed chwilą mówiłem [dot. Nowych rzeczników PiS]. Bo to decyzja którą na podstawie statusu podjąłem, ponieważ prezes partii może takie decyzje podejmować, kiedy komitet nie obraduje, ale powinna być zatwierdzona przez komitet, ale także chodzi o ogólną ocenę sytuacji i przygotowanie dalszej kampanii – stwierdził Jarosław Kaczyński

- Znów wraca pomysł ustanowienia w Polsce podatku katastralnego. To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach i mająca swoją historię, ale jest to instytucja, która w polskich warunkach, gdyby ją wprowadzić na poważnie, a nie ma sensu wprowadzać jej nie na poważnie, doprowadziłaby po prostu do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności odnoszącej się do nieruchomości ogromnej części Polaków. Po prostu bardzo wielu Polaków ma mieszkania, to jest najczęściej spotykana nieruchomości, ale mają też domy i działki, i to w wielkiej mierze są ludzie o niewielkich dochodach, np. emeryci. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty. Spadek wartości, bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać, i przejęcie tej własności przez pewną grupę społeczną, także być może przez elementy zewnętrzne” – mówił prezes Jarosław Kaczyński.

- To jest absolutnie nie do przyjęcia. Chcemy zapewnić, że my w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy i uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić, albo nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić, to jest w naszym przekonaniu niewykluczone, biorąc pod uwagę ich rozgarnięcie, ale jest także i druga możliwość, że chcą przeprowadzić taką operację. PiS gwarantuje, że takiego podatku nie będzie – dodawał.

– Chciałem też państwu powiedzieć, że sztab wyborczy nie został jeszcze formalnie powołany, to też zadanie dla Komitetu Politycznego, ale już pracuje, że krótko mówiąc wszelkie przygotowania do nowej kampanii wyborczej, tej do parlamentu polskiego, idą pełną parą – stwierdził Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS.

zb/300polityka.pl