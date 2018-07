Jarosław Kaczyński o konflikcie z Żydami oraz o aborcji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w tygodniu ,,Sieci'' oceniał porozumienie Polski z Izraelem w sprawie ustawy o IPN. Jak mówił, to dobre porozumienie, a ataki ze strony środowisk endeckich go nie dziwią. Prezes PiS nie kwestionował moralnej słuszności stojącej za krytyką porozumienia, ale nie miał złudzeń - są one po prostu skrajnie dziecinne.

,,Nie jestem zaskoczony atakami ze strony tych, którzy prezentują opcję endecką. Jeśli ja słyszę od posłów z tego środowiska, że polska powinna w tej sprawie iść ostro na starcie ze wszystkimi, nie tylko z Izraelem, lecz także z USA, to mogę się tylko uśmiechnąć. To są opowieści bardzo dziecinne. Polacy są rozsądnym narodem, mającym rozeznanie sytuacji na świecie, dostrzegającym, kto ile waży. A Izrael waży dużo. On jest jak niewysoki mężczyzna, o którym wiadomo, że jest w istocie bardzo silny'' - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wyjaśnił też, że Prawo i Sprawiedliwość nie łamie polskiej konstytucji. ,,Nie łamiemy konstytucji, to jest bezczelne kłamstwo. I pierwsza reforma, ta zawetowana, którą uważałem za lepszą, miała bezpośrednie oparcie w przepisie konstytucyjnym. Bezpośrednio konstytucja stwierdza, że wiek emerytalny sędziów określa ustawa. Gdzie tu złamanie konstytucji?'' - powiedział. ,,To jest najwyżej czysty spór prawniczy. Co jest lex specialis, a co lex generalis'' - dodał prezes PiS.

Był też polityk pytany o aborcję. Nie chciał jednak niczego przesądząć, wskazując, że sprawą tą zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. Rzeczywiście, złożono do niego wniosek o stwierdzenie, czy wolno w świetle konstytucji zabijać chore dzieci, czy nie.

,,Jako katolik nie mogę tu nic powiedzieć poza tym, że ta sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i warto poczekać na orzeczenie. Jakie będzie, nikt nie wie. W polityce w ogóle zawsze jest wiele niewiadomych, nie da się wszystkiego przewidzieć'' - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS tłumaczył też, jaki jest stan jego zdrowia. Przyznał, że problem z kolanem był poważny - miał ostre zakażenie groźną bakterią, stąd szybkie leczenie w szpitalu; przechodzi teraz ciężką kurację antybiotykową i to nie pozostaje bez wpływu na jego samopoczucie. Poza tym jednak wyniki badań krwi są dobre, zapewnił prezes PiS. ,,Wszystko idzie w dobrą stronę'' - powiedział.

