Jarosław Kaczyński o homozwiązkach: Tolerancja tak, afirmacja - nigdy

Jest ta poprawność polityczna [w UE] i jeden z bardzo ważnych aspektów tej poprawności. To jest kwestia rodziny, dzieci, wychowania dzieci. To jest – jak dzisiaj wiemy – kwestia seksualizacji dzieci od najwcześniejszego dzieciństwa. I tu też o to trzeba walczyć, trzeba bronić polskiej rodziny'' - powiedział dziś prezes PiS, Jarosław Kaczyński.