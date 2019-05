Jarosław Kaczyński: Nie zapłacimy Żydom. To oznaczałoby, że przyznajemy się do sojuszu z Hitlerem

"Mamy wypowiedź pana Cimoszewicza, z której wynika, że mamy płacić [Żydom - red.]. Ta wypowiedź ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Jest pełna takiej wielkiej niechęci do Polski i Polaków. To charakterystyczne, ale zdumiewające, że nikt z Koalicji Europejskiej się od tego nie odciął. Wobec tego trzeba to traktować jako stanowisko całej Koalicji Obywatelskiej" - powiedział dziś na konferencji wyborczej PiS prezes Jarosław Kaczyński.

"To płacenie by oznaczało nic innego jak przyznanie, że byliśmy w istocie sojusznikiem Hitlera. Nigdy się na to nie zgodzimy" - dodał prezes PiS.

Cóż, jest to prawda. Koalicja Europejska jest gotowa do każdego antypolskiego gestu, byle tylko osiągnąć z tego korzyść własną. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje obietnic. Jeżeli prezes PiS deklaruje, że żadnych roszczeń nie zapłacimy - to tak jest. Wiarygodności dowodzą ostatnie cztery lata rządów - co by o nich nie mówić, zrobiono dokładnie to, co zapowiadano. I to jest podstawowa różnica między PiS a Platformą Obywatelską. Partia Schetyny jedno mówi, drugie robi. PiS działa tymczasem inaczej.