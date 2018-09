Jarosław Kaczyński: Nadzwyczajna kasta ma głęboko niechętny stosunek do własnego narodu

„Przede wszystkim bulwersująca jest postawa polskich sądów. To w wielu wypadkach i wielu miejscach w Polsce ma miejsce” - mówił o roszczeniach obywateli niemieckich dot. nieruchomości w Polsce prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W "Porannych Pytaniach" Radia Olsztyn podkreślił, że owe roszczenia są „bulwersujące, żeby nie powiedzieć bezczelne”. Dalej mówił:

„W gruncie rzeczy, jeżeli mamy jakąś instytucję cudzoziemską lub nawet cudzoziemca, w szczególności z tych silnych krajów, to on z góry może wiedzieć, że wygra”.

Jak podkreślił prezes PiS:

„[…] No bo niestety, ta tzw. nadzwyczajna kasta ma jakiś szczególny stosunek do własnego państwa i własnego narodu, do własnych obywateli, taki stosunek, powiedzmy sobie, głęboko niechętny”.

