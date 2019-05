Jarosław Kaczyński: Kto podnosi rękę na Kościół, ten podnosi rękę na Polskę!

„My wiemy, co trzeba robić, by Polska była silniejsza, a każdy patriota chce, żeby była silniejsza, żeby była dostatniejsza, szczęśliwsza, żeby ludzie w Polsce byli szczęśliwi, zadowoleni ze swojego losu, byśmy się liczyli na arenie międzynarodowej, żeby z nami się liczono, żeby nas nie obrażano i żeby nas nie próbowano obrabować” - mówił dziś Jarosław Kaczyński w trakcie pikniku patriotycznego w Pułtusku.

„To są traktaty, które przekazują część władzy, którą dzierżyły państwa, w inne ręce organów UE, na które powinniśmy mieć wpływ. To nie oznacza, że tracimy wszystko. To, co jest zastrzeżone dla nas, powinno być bardzo pilnowane - to musi być zasada, które bronimy”