Jarosław Kaczyński: Mogę się tylko śmiać z tego szaleństwa

,,Parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii'' - powiedział w związku z tym Jarosław Kaczyński.

,,Na przykład czy poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji, czyli de facto rady nadzorczej? Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu. Było to jasno przedstawiane we wszystkich moich oświadczeniach majątkowych'' - wskazał.