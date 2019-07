Jarosław Kaczyński ma poważny PLAN na ostatnie dni kampanii

z bródna 10.7.19 18:40

Ref. Mam plan.

Wykonam go sam.

Nie chcę żadnej pomocy,

Zrobie to dzisiaj w nocy.



Forsa,samochody, białe rękawiczki schody,

Czerwony dywan, fabryka piwa, chata,

Odrzutowiec,co szybko lata,

Basen, korty tenisowe,odlotowe buty, ciuchy,

To wszystko będę miał!

To wszystko będę miał!



Psa, co waży 200 kilo i kanarka,

Żonę, misia, futro z norek, kumpla Rysia.

Pomidory pokrojone na talerzu sobie leżą,

A ja... to wszystko będę miał!

To wszystko będę miał!



Ref. Mam plan.

Wykonam go sam.

Nie chcę żadnej pomocy,

Zrobie to dzisiaj w nocy.



Hej dziewczyno!

Pragniesz czegoś? Nie musisz pracować!

Bedziesz to miała, w tym moja jest głowa!



Ref. Mam plan.

Wykonam go sam.

Nie chcę żadnej pomocy,

Zrobie to dzisiaj w nocy.

Wszyscy razem! Everybody!

Ref. Mam plan.

Wykonam go sam.

Nie chcę żadnej pomocy,

Zrobie to dzisiaj w nocy. x4