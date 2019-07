Jarosław Kaczyński: Jesteśmy wyspą wolności. Nie pozwólmy tego zniszczyć!

„Dziś wiemy, wtedy nie wiedzieliśmy, czy nawet jeżeli zrealizujemy program, to uda nam się uzyskać poparcie(...) To znakomity punkt startu dla naszej pracy. Nie możemy uczynić niczego, co spowodowałoby, że ten wielki dorobek zostanie zmarnowany, że stracimy to, co zyskaliśmy. Powtarzam, to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Powtarzam jeszcze raz, że zaczynamy z dobrego punktu. Teraz tylko od nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej, iść skutecznie”-Zaznaczył Jarosław Kaczyński.