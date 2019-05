Jarosław Kaczyński: Jeśli wygrają nasi przeciwnicy, to w Polsce zaczną się dziać rzeczy naprawdę bardzo niedobre!

- To jest bardzo ważny cykl wyborczy. On zdecyduje, jak dalej będzie rozwijała się Polska, a także będzie to decyzja odnosząca się do przyszłości Europy. Czy UE pozostanie taka, jak teraz, czy będą pewne zmiany. Czy te mechanizmy, które funkcjonowały dotąd, często przeżarte biurokracją, zostaną przynajmniej częściowo skorygowane - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej PiS w Lublinie.

- Naprawdę trzeba wziąć udział w tych wyborach. Odrzucić przeświadczenie, że to tak naprawdę nie ma sensu. (…) Te wybory, a już szczególnie te w tym roku, są szczególnie znaczące. Moja bardzo serdeczna prośba, żeby przekonywać wszystkich, żeby poszli do wyborów. To jest szansa na to, że będzie inaczej w UE, ale także na to, ze będzie inaczej w Polsce. Jeśli te wybory wygraliby nasi przeciwnicy, a ich prawdziwe poglądy można było i usłyszeć, i zobaczyć, to wtedy naprawdę w naszym kraju zaczną się dziać rzeczy bardzo niedobre - zaznaczył lider Prawa i Sprawiedliwości

- Jeśli mówię, że będą tutaj bardzo niedobre wydarzenia, to odnoszę to do różnych kwestii. Odnoszę to do kwestii, które traktują o naszej świadomości narodowej, moralności, religii, ale także do tych bardzo praktycznych. (…) Różnica, która w tej chwili istnieje na Lubelszczyźnie w stosunku do Warszawy, to są dochody mniej więcej 1/3 na mieszkańca. Te różnice muszą być redukowane polityką zrównoważonego rozwoju, a ją gwarantuje tylko PiS. (…) PiS robi wszystko co można, aby to wyrównywanie szans następowało - dodawał

- Trzeba walczyć o to, co dla nas naprawdę jest też bardzo ważne. Ta ofensywa antykultury w UE jest potężna i widzimy ją także dzisiaj w Polce. Trzeba to powstrzymać w interesie naszej przyszłości, dzieci i wnuków, w interesie tego, żeby nasza europejska, chrześcijańska cywilizacja, najbardziej życzliwa człowiekowi w dziejach świata, trwała. Ona jest dzisiaj podważana - podkreślał prezes PiS

bz/Tvp INFO/wpolityce.pl