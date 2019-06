Jarosław Kaczyński jako ,,Terminator''

Ze świecą szukać politycznego analityka, który jeszcze kilka lat temu przewidziałby, że starszawy pan bez prawa jazdy, bez bankowego konta, bez znajomości języków obcych, bez rozeznania w sprawach bliższej i dalszej zagranicy, właściciel dwóch kotów i segmentu na Żoliborzu będzie lokomotywą wyborczą w kampanii do Parlamentu Europejskiego i zapewni wygraną partii rządzącej w wyborach, w których ta nigdy dotąd nie odniosła sukcesu. Bez cienia wątpliwości to właśnie Jarosław Kaczyński przechylił szalę zwycięstwa w ostatnim, europejskim głosowaniu.

Dziś zamiast kpiących uśmiechów polityków opozycji na okoliczność medialnej aktywnością prezesa PiS, przed każdym jego publicznym wystąpieniem na totalną opozycję pada blady strach: co tym razem wymyśli Jarosław? Nową piątkę? Nowe 500 plus? Reformę kolejnego sektora państwa czy nowe propozycje dla urzędników? Kaczyński ma to, co gasnący lider europejskiej opozycji tak bardzo chciałby mieć: autentyczność, wiarygodność, luz i spokój. I jeszcze jedno: ma realną siłę sprawczą- jego deklaracje zamieniają się w konkretne rozwiązania, projekty i zamierzenia gospodarcze, społeczne i legislacyjne. Natomiast ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska wywołują rozczarowanie, konsternację, i coraz częściej, poznawczy chaos w szeregach jego zwolenników.