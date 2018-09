Jarosław Kaczyński: Jaki będzie wiele znaczył w polityce

"Ma szanse, pracuje fantastycznie i pochwalę się panu. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem go na takim młodzieżowym spotkaniu, to zobaczyłem od razu, po minucie, że to człowiek, który będzie w polskiej polityce wiele znaczył i to się potwierdziło. Tu widać talent, siłę, energię, pewność siebie, spokój" - stwierdził Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP Opole.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że jest gotowy na podjęcie współpracy z każdym ewentualnym koalicjantem.

"Deklarowałem przemawiając choćby wczoraj, we Wrocławiu, że my jesteśmy gotowi współpracować w samorządzie z każdym, że my odrzucamy swego rodzaju selekcję, jaką zarządziła kiedyś Platforma, że z tymi wolno, a tymi tzn. PiS-em nie wolno.

Tym samym Jarosław Kaczyński zasugerował, że jest w stanie podjąć współpracę z mniejszością niemiecką, która jest znaczącą siłą w województwie opolskim.

"A więc gdyby mniejszość niemiecka chciała z nami współpracować, np. w samorządzie województwa opolskiego, to byśmy tego na pewno nie odrzucali. Oczywiście jest kwestia warunków" - podkreślił Kaczyński.

