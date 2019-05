Jarosław Kaczyński do Polaków: Bronimy waszych pieniędzy

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostały zaledwie trzy dni. Dlaczego Polacy mieliby wybrać właśnie PiS? O tym mówił podczas spotkania Jarosław Kaczyński.

"Wielu z naszych przeciwników deklaruje przyjęcie przez Polskę euro, a to oznacza straty dla polskiej gospodarki, suwerenności i dla polskich gospodarstw domowych"-podkreślił lider partii rządzącej. Stosunek do przyjęcia przez Polskę unijnej waluty jest, w ocenie Kaczyńskiego, jedną z najistotniejszych kwestii.

"Nasi przeciwnicy, chociaż oczywiście jak w wielu sprawach, mówią raz jedno, raz drugie, to jednak wielu z nich deklaruje i to na takich forach, gdzie trzeba traktować te deklaracje bardzo poważnie, iż Polska będzie przyjmowała euro. To oznacza straty dla polskiej gospodarki, dla polskiej suwerenności i polskich gospodarstw domowych"-mówił były premier. Inna ważna sprawa to poziom życia Polaków. W ocenie prezesa PiS jest to stawka wyborów do PE. Jak wskazał Jarosław Kaczyński, jeśli rządy w państwie przejmie Koalicja Europejska, programy społeczne wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość zostaną odebrane.