Jarosław Kaczyński będzie jeszcze premierem? Polityk PiS: 'Niewykluczone...'

"Niewykluczone, że Kaczyński w przyszłości zostanie szefem rządu"- stwierdził w niedzielę na antenie Telewizji Republika wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i eurodeputowany PiS, Ryszard Czarnecki.

W piątek stało się to, o czym od pewnego czasu spekulowano- premier Beata Szydło podała swój rząd do dymisji, a nowym premierem zostanie Mateusz Morawiecki. Prezydent przyjął dymisję gabinetu Szydło i powierzył Morawieckiemu misję utworzenia nowego rządu. Już w najbliższy wtorek nowy premier ma wygłosić expose. Tego samego dnia oczywiście odbędzie się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla nowego rządu.

"Jak policzyłem – w ciągu ostatnich 28 lat Mateusz Morawiecki jest szóstym premierem, którego wskazuje niejako Jarosław Kaczyński"- zauważył gość Telewizji Republika. Jak dodał, "wcale nie jest powiedziane", że prezes PiS w przyszłości nie stanie na czele rządu.

"Ja uważam, że byłby kandydatem najlepszym"-ocenił polityk, który zwrócił uwagę, że na Komitecie Politycznym PiS Morawiecki został wybrany przez ponad 90. procent głosów.

Jak na razie wiemy, że ustępująca premier pozostanie w rządzie, jako wicepremier do spraw społecznych. Nie ustają jednak spekulacje na temat dalszych perspektyw jej kariery politycznej. Czarnecki był pytany, czy Szydło w przyszłości mogłaby zostać np. komisarzem Unii Europejskiej. Europoseł odpowiedział, że to zależy, jaki będzie zakres jej kompetencji w rządzie- jeżeli będą to sprawy społeczne i europejskie, "to byłby sygnał"- podkreślił gość Republiki.

ajk/Fronda.pl