Już wiemy. Nowy program PiS: 500+ na każde dziecko, 13tka dla emerytów, niższy PIT

W Warszawie odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczą w niej najważniejsi politycy partii, w tym prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Zadaniem konwencji jest z jednej strony podsumowanie dotychczasowych osiągnięć rządu i parlamentu, z drugiej - przedstawienie najważniejszych dalszych celów i wyborczych propozycji.

Rzecz zaczęła się od wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zaznaczył, że tegoroczne wybory zdecydują, czy ,,Polska będzie dla wszystkich, czy tylko dla niektórych''. Jak wskazywał, wśród najważniejszych wartości rządu PiS są wolność Polaków i równość obywateli wobec prawa. Kaczyński zwrócił się przeciwko tym, którzy chcą ,,odebrać wolność słowa, sumienia, religii''.

To oczywiste nawiązanie do postulatów radykalnych sił lewicowych - Wiosny Biedronia, części Platformy Obywatelskiej - które chciałyby mówić Polakom, co mają myśleć i w co wierzyć, odbierając fundamentalne wolności i prawa. Jarosław Kaczyński ostrzegł, że jeżeli PiS poniesie klęskę, to Polskę czekają ciężkie czasy. ,,Pani Holland powiedziała kiedyś słowa "żeby było, jak było ". Jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej niż było'' - wskazał.

Polityk mówił też bardzo wyraźnie o fundamencie wartości chrześcijańskich.

,,Polacy chcą równości i chcą wolności. To wartości zakorzenione w naszej kulturze, której chrześcijaństwo jest fundamentem. Nasza cywilizacja wyrosła z chrześcijaństwa. To cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi. Jeżeli najkrócej opisać sens polityki dobrej zmiany, to sensem jest obrona tego, co wynika z naszej kultury, tradycji i cywilizacji. Chcemy to kontynuować. To polityka, która nie wynika z arbitralnych decyzji, z doraźnych pomysłów. To polityka głęboko zakorzeniona w tym, co przez wieki budowała polska kultura'' - przekonywał.

Prezes PiS zapowiedział też najważniejsze punkty nowego programu.

To 500+ także na pierwsze dziecko - od 1 lipca tego roku!

Pomoc dla ludzi młodych - brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia.

Obniżenie podatków, w tym podatku PIT dla pracowników.

13tka dla emerytów - 1100zł dla każdego emeryta.

Przywracanie usuniętych połączeń autobusowych -także na wsiach.

,, Już widzę naszych przeciwników, jak mawiał Marks “literackich przedstawicieli", którzy mawiają, ze to obiecanki. Zawsze byliśmy wiarygodni'' - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Po prezesie PiS głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.

,,Dla nas Europa to europejska zasobność portfeli, a nie zamknięte kościoły i puste ulice wsi'' - podkreślił polityk.

,,Polacy zasługują na więcej. Są w Polsce dwie partie, ta która chce zmiany władzy i ta, która chce zmienić Polskę na lepsze. To są wybory o zmianę w Polsce. Tu na tej sali siedzi koalicja polska, bo polskie sprawy muszą być najważniejsze'' - wskazywał Morawiecki.

Jak dodawał, PiS pokazuje, że można robić politykę dla Polaków. Finansowanie wszystkich programów jest zabezpieczone i partia rządząca raz jeszcze pokaże, jak przełamywać imposybilizmy.

Po premierze przemawiała wicepremier Beata Szydło.

,,Kiedy zadeklarowałam, że pierwszym wyzwaniem będzie program 500 plus, wielu mówiło, że się nie da. Nam się udało. Kiedy ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha przedstawiał projekt w Sejmie, politycy PO zakładali się z nim, że to niemożliwe. Paweł zakład wygrał, bo pieniądze były i trafiły tam, gdzie powinny być - do polskich rodzin'' - powiedziała między innymi.

Jak dodawała, mówiła swego czasu w Lesznie, że jeżeli będzie dobra koniunktura, to PiS wprowadzi 500+ na każde dziecko. I tak się właśnie dzieje - to spełnienie oczekiwań między innymi samotnych matek. Beata Szydło mówiła, że wielokrotnie widziała, jak gigantyczną pomocą jest dla wielu rodzin ten prorodzinny program. Teraz ulega rozszerzeniu.

bb/niezalezna, onet