Jarosław Kaczyński: Albo wygramy - albo oni wszystko zniszczą

,,Droga do sprawiedliwej Polski to droga dla Polaków i do poprawy ich losu'' - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej partii we Wrocławiu.

,,Damy radę, ale wtedy jeżeli będziemy potrafili, biorąc pod uwagę wielką przewagę medialną naszych przeciwników, dotrzeć do Polaków. Powiedzieć im o tym, co się w Polsce dzieje. Bo przecież wielu w gruncie rzeczy ma mocno zamieszany obraz, zamieszany właśnie przez media, które na białe mówią czarne, a na czarne białe'' - przekonywał Kaczyński.

,,Tych mediów jest niestety w Polsce sporo i dlatego najważniejszy jest bezpośredni kontakt, przekonywanie swoich rodzin, znajomych, ale także nieznajomych. Ofensywna postawa i podczas różnych spotkań i nawet na co dzień, prywatnie. Musimy po prostu walczyć o przekonania, przeświadczenia, jak to się często mówi, o duszę każdego Polaka'' - dodawał.

,,Bo to – powtarzam – jedyna droga. Jedyna droga do tych trzech zwycięstw, które są nam potrzebne po to, by Polska mogła się dalej zmieniać. By była bardziej europejska w tym właściwym tego słowa znaczeniu, tzn. bliższa Europie tej zachodniej, bogatszej części, jeżeli chodzi o poziom życia, silniejsza, bardziej się licząca. By Polak, który przebywa na zachodzie, a przecież dzisiaj miliony Polaków wyjeżdżają na zachód, mógł powiedzieć: no cóż, kiedyś te różnice były wielkie, dzisiaj są dużo mniejsze'' - mówił polityk.

,,My już nie zabieramy biednym rodzinom dzieci. Polscy rodzice mają wybór, miedzy wysłaniem dziecka do szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat do szkoły. Przed nami nowa „piątka” PiS. Ona rozszerzy to, co dotąd zrobiliśmy dla Polaków. To droga prawdziwej, dobrze rozumianej europeizacji Polski'' - zachwalał Jarosław Kacyzński.

,,Czy ta droga ma być kontynuowana? Żeby była kontynuowana, to musimy umieć zwyciężać. W tych majowych, jesiennych i prezydenckich. Musimy mieć możliwości, a możliwości daje władze. Jeżeli tak się nie stanie, to nie tylko na tej drodze stanie Polska, ale zacznie się cofać. Nasi przeciwnicy nawet gdyby chcieli, to nie potrafią tej drogi kontynuować, ale nie chcą'' - ostrzegał.