Jarosław Kaczyński ujawnia prawdziwy program TOTALNYCH! ,,Rewolucja obyczajowa i rozbicie państwa''

– Prawdziwy program PO-KO ogranicza się do rewolucji obyczajowej i rozbicia państwa. Wpierają ludziom, że mogą dać więcej, ale bez wątpienia zabiorą to, co zostało przekazane przez nas – stwierdził Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem niezalezna.pl

– Oni niczego, co mówią społeczeństwu, nie traktują poważnie. Może poza tymi planami dotyczącymi rewolucji obyczajowej i dotyczącymi rozbicia państwa, uczynienia z Polski strefy zamieszkiwania Polaków, bo to już nie będzie państwo polskie. To chyba rzeczywiście jest ich prawdziwy program, a cała reszta, to są dodatki – dodał szef PiS



Zdaniem Kaczyńskiego, opozycja „wpiera ludziom”, że może „dać jeszcze więcej”.



– Oczywiście nie mogą dać więcej i nie dadzą bez najmniejszej wątpliwości zabiorą to, co zostało przekazane przez nas. I ze względu na swoje poglądy i interesy, ale także ze względu na to, że żeby to mogło funkcjonować, te wielkie transfery społeczne, to trzeba umieć rządzić. A oni nie potrafią rządzić – zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości