Jarosław Jakimowicz: Jak zostałem wrobiony w antysemityzm

Aktor Jarosław Jakimowicz jest grillowany przez lewicowe media za... antysemityzm. "To jakiś absurd! Co się dzieje w moim kraju?" - pyta Jakimowicz na łamach facebooka po tym, jak wiele tytułów medialnych uznało go za "antysemitę".

"To jakiś absurd! Co się dzieje w moim kraju? Czuję się patriotą i jestem przeciwnikiem amerykańskiej ustawy 447, która jest naciskiem, zmuszaniem Polski do rozliczania się za Holocaust. Mamy płacić za Niemców?! Dałem tego wyraz na FB. Nie napisałem słowa o Żydach i do Żydów. Przeżyłem skomasowany atak na swój profil i w ciągu godziny dostałem ok. 300 postów z groźbami i obelgami! Nie koerowałem postu do Żydów. Media, które są na usługach, podchwyciły temat i piszą o mnie antysemita?! Chore!!! Dlaczego nikt nie pisze co i kto kieruje Polakami, którzy są za podpisaniem tej ustawy? O tym, jakimi są patriotami?!"