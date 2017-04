Jarosław Guzy: Chiny zaczynają kwestionować dominację USA

- Wydaje mi się, że Chiny prowadzą podwójną grę - ocenił w radiowej Jedynce wieloletni szef Polskiego Klubu Atlantyckiego Jarosław Guzy.

Jak podkreślił w audycji "Więcej świata" wieloletni szef Polskiego Klubu Atlantyckiego Jarosław Guzy, Chiny to jedyny kraj, który ma jakikolwiek wpływ na to, jak zachowuje się reżim północnej Korei, który to od Chin jest bezpośrednio bardzo zależny.

- Chiny mają możliwość wywierania wpływu, ale - po skutkach oceniając - jakoś go niespecjalnie wywierają - powiedział Guzy. - Jest pytanie, czy Chiny pomagają rozwiązać problem zagrożenia płynącego ze strony Korei Północnej, czy stanowią część problemu - wskazał.

Jak stwierdził gość Jedynki, Chiny zaczynają kwestionować dominację USA i ich sojuszników na Dalekim Wschodzie. - Jednym z elementów, który osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych, stwarzając nieustający, dokuczliwy problem, jest ta wyzywająca postawa Korei Północnej. Wydaje mi się, że Chiny prowadzą podwójną grę - oznajmił.

kk/Polskie Radio