Jarosław Gowin znowu powiększy Porozumienie?

Jarosław Gowin zdobędzie dla Zjednoczonej Prawicy kolejnych posłów? Media spekulują o tym od dłuższego czasu, a sam wicepremier tylko rozbudza ciekawość. Wszystko ma nastąpić już w najbliższy weekend.



,,Porozumienie'' Jarosława Gowina powiększyło się niedawno o Mieczysława Baszkę z PSL. Wcześniej Gowin przyjął Zbigniewa Gryglasa, dawniej z .Nowoczesnej, obdarzając go od razu funkcją wiceprezesa partii.



Teraz mówi się o przyciągnięciu kolejnych posłów .Nowoczesnej. Miałoby chodzić o tych, którzy zagłosowali inaczej niż cała partia w sprawie ustawy liberalizującej aborcję ,,Ratujmy Kobiety''. Jeden poseł .Nowoczesnej wówczas się wstrzymał, a nie głosowało aż dziesięciu.



Czy rzeczywiście ktoś z nich przejdzie wkrótce do Porozumienia? Słowa samego Jarosława Gowina wskazują na to, że tak. ,,Obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o cennych polityków, i polityków ogólnopolskich, i polityków lokalnych. Do kolejnego takiego dobrego poszerzenia dojdzie już wkrótce'' - powiedział niedawno szef Porozumienia na antenie TVP, sugerując właśnie nadchodzący weekend.

mod/onet.pl, fronda.pl