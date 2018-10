Jarosław Gowin zdradza ciekawy plan PiS dotyczący PSL

,,Mateusz Morawiecki jest wielkim zwycięzcą tych wyborów. Poprowadził nas do najlepszego wyniku w wyborach samorządowych, jaki ktokolwiek osiągnął po 1989 r. Wykonał tytaniczną pracę i znalazł się też pod niebywałym ostrzałem. Na pewno to… ten ostrzał spowodował, że w tej kampanii pan premier był dużo bardziej przekonujący w mobilizowaniu zwolenników Zjednoczonej Prawicy, niż w pozyskiwaniu nowych wyborców. Ale Mateusz Morawiecki jest nadzieją polskiej polityki. Jestem przekonany, że to właśnie on przekona do nas wielu wyborców centrum w roku 2019'' - powiedział Gowin w rozmowie z Michałem Kolanko w ,,Rzeczpospolitej''.

,,Natomiast wychodząc w przyszłość, na pewno musimy prowadzić politykę europejską - co do treści, taką samą jak do tej pory, natomiast co do formy pewna korekta jest potrzebna, dlatego, że niewątpliwie tym co na finiszu kampanii zaszkodziło nam najbardziej była ta, dosyć szeroka fala głosów, jakobyśmy chcieli wyprowadzać Polskę z UE, co jest kompletnym nonsensem'' - stwierdził.