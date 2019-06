Jarosław Gowin: Oto dlaczego musimy repolonizować media

W rządzie trwa debata na temat repolonizacji mediów. Niedawno wicepremier Jarosław Gowin zapewnił, że po jesiennych wyborach, jeżeli Zjednoczona Prawica będzie rządzić dalej, temat ten będzie jednym z priorytetowych. Później sam premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że rzecz jest póki co odległa i jak na razie nie ma żadnych konkretnych planów repolonizacji mediów. Jak więc to wygląda? Mówił o tym wicepremier Gowin w rozmowie z "Radiem Kraków".

Gowin stwierdził, że projektu repolonizacji nie można z góry krytykować. "Moim krytykom – wśród nich jest wielu dziennikarzy reprezentujących media znajdujące się w zagranicznych rękach i politycy opozycji – dedykuję przyjrzenie się rozwiązaniom w krajach takich jak Francja i Niemcy. Oni ograniczają możliwość zakupu przez kapitał zagraniczny i stoją na czele pluralizmu mediów. Jak mnie pan pyta o narzędzia i inicjatywy, które warto podjąć, to tym narzędziem powinny być przepisy dekoncentracyjne. Musi się to odbywać na rynkowych zasadach" - powiedział dosłownie Jarosław Gowin.

Gowin wskazał, że to wszystko "można zmienić". Zjednoczonej Prawicy stawiano zarzuty także przy okazji planów repolonizacji sektora bankowego. A jednak udało się dysproporcję wyrównać. "To działa. Podobnie by sięstało z rynkiem medialnym" - stwierdził.

Jak zaznaczył polityk, żaden kraj nie może pozwolić sobie na to, by sektor bankowy czy media były w większości w rękach zagranicznych.