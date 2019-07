Jarosław Gowin: Federalizacja zabójczo niebezpieczna dla Polski!

Wicepremier i lider wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy partii Porozumienie, Jarosław Gowin zapowiedział, że rządząca formacja zamierza walczyć o elektorat wielkomiejski.

"Mamy świadomość, że dziś duża część tego elektoratu jest przeciwko nam, że nie rozumieją i nie podzielają naszych celów. To bardzo rzadko ludzie złej woli. Można ich przekonać do dobrego programu, a taki ma Zjednoczona Prawica"-przekonywał Gowin podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy „Myśląc: Polska 2019”.

Czteroletnią kadencję obecnego rządu minister nauki ocenił jako dobrą.

"Wiatr zmian oczyścił Polskę. Miliony Polaków odzyskało poczucie godności. To były dobre cztery lata dla Polski. To był czas rekordowego wzrostu gospodarczego, będącego efektem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. To był czas, kiedy Polska stała się najbezpieczniejszym krajem w Europie"-wyliczał Gowin, zaznaczając jednocześnie, że nie jest to jeszcze nawet połowa drogi do odbudowy Polski.

"Ta kadencja była kadencją wielkich programów społecznych. Nadchodzi nowy czas inwestycji, położenia fundamentów i budowy kolejnych pięter. Wszyscy wiemy, że czekają nas cywilizacyjne inwestycje: CPK, elektrownie atomowe, budowa nowych dróg. Cieszę się, że pan prezes wspomniał o nauce i nowych technologiach. Potrzebujemy inwestycji w odnawialne źródła energii, w retencję wody, w gazyfikację kraju, w rozwój mieszkalnictwa"-podkreślił lider Porozumienia.

"Od stuleci byliśmy drenowani z najlepszych talentów. To zjawisko dramatycznie się pogłębiło po wejściu Polski do UE. Przez cztery lata staraliśmy się stworzyć w Polsce młodym nowe, lepsze warunki. I widać już efekty. Musimy wystąpić w wyścigu o przyciąganie talentów"- wskazał polityk.

Kolejną kwestią poruszoną przez wicepremiera Gowina był "systemowy przegląd polskich instytucji". Jak zaznaczył prezes Porozumienia, nie chodzi o to, aby państwo rozbudować, ale o to, by było ono sprawcze, aby działało skutecznie i sprawnie służyło dobru obywateli.

"Potrzebujemy też przeglądu prawa. Na straży wolności stoi dobre prawo. Pytanie, czy takie jest polskie prawo? Czy przepisy nie są sprzeczne? Trudne do interpretacji? To kolejne duże wyzwanie na kolejną kadencję"-wskazał Gowin.

"Polska jest i pozostanie państwem unitarnym. Pojawiły się ostatnio zabójczo niebezpieczne propozycje dla Polski - propozycje federalizacji. Po to powstała Zjednoczona Prawica, by się temu przeciwstawiać. Silne państwo to silny samorząd. Tak, jak naucza nas Katolicka Nauka Społeczna, państwo silne i skuteczne to państwo pomocnicze, silne siłą swoich samorządów i NGO, siłą oddolnych inicjatyw. Takie państwo chcemy budować. Nasz program, nad którym pracujemy, to program Polski ambitnej. Zapraszam do jego realizacji wszystkich Polaków"-podsumował polityk.

yenn/PAP, Fronda.pl