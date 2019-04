'Jarkowe' coraz bliżej!!! Jeszcze tylko podpis prezydenta

antyy 12.4.19 16:10

Jakie Jarkowe? Przecież rok do roku waloryzacja nawet nie jest zbliżona do poziomu inflacji, rok do roku władza okrada nas podatników, wypłacając coraz mniej pieniędzy, a to rzekome jarkowe to przecież nie Jarek płaci, który w życiu chyba nigdy nie pracował poza państwowymi posadkami, Jarkowe pochodzi z pieniędzy podantników. Może więc nazwiemy to "jaumużną na uratowanie spadającego poparcia dla narodowych socjalistów z pis".