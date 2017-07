Tak było? 'Jarek daje ci godzinę na zmianę decyzji'

"Jarek daje ci godzinę na zmmianę decyzji" - miał powiedzieć wczoraj w Belwederze marszałek Sejmu Marek Kuchciński do prezydenta Andrzeja Dudy. Według "Newsweeka" został "odprawiony z kwitkiem". Czy to prawdziwa historia? Kuchciński mówi wprost: "to kłamstwo".