Janusz Szewczak: Polski rząd nadal będzie wykańczać złodziei i oszustów

Ku rozpaczy PO i N do podwyżek cen prądu nie doszło. Chciało by się, przynajmniej w sferze umysłowej życzyć opozycji Fiat-Lux. Polacy najwyraźniej postanowili też „wykończyć” tak nielubiany przez PO i byłego premiera Donalda Tuska - polski ciągle jeszcze - LOT i to lataniem na potęgę, bo w 2018r. przewiózł on już ponad 8 milionów pasażerów i zarobił blisko 200mln zł., „co gorsze” zanosi się, że będą równie często latać również w 2019r. i LOT pobije kolejne rekordy przewozów pasażerów, podobnie jak polskie PKP, które przewiozły w 2018r. blisko 300 milionów osób. Żeby było jeszcze śmieszniej niemieckie gazety i niemieccy politycy obawiają się, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie może „wykończyć” zbyt kosztowny i bardzo opóźniony, nowy port lotniczy w Berlinie.