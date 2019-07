Janusz Szewczak: jeśli będzie rządzić PO, to najprawdopodobniej Polacy będą musieli oddawać pieniądze z 500+

- Jeśli będzie rządzić Platforma Obywatelska, to najprawdopodobniej Polacy będą musieli oddawać pieniądze, które dostali z 500+. Mam więc nadzieje, że obywatele są na tyle rozumni, by do tego nie dopuścić - mówił Janusz Szewczak. Poseł PiS podkreślił również, że cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy przyniosły ogromne zmiany w sferze finansów publicznych.

- Chociażby w sferze ochrony zdrowia jest jeszcze wiele do zrobienia. Na służbę zdrowia idzie około 95 miliardów złotych, a mimo to widzimy wiele jej mankamentów. Potrzebna jest tu kwestia uszczelnienia systemu, żeby te pieniądze nie wypływały bokiem do sektora prywatnego - stwierdził. Polityk zaznaczył też, że "wyzwaniem na przyszłość jest umożliwienie dalszej pracy osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, tak by nie traciły one emerytury". - Trzeba to zrobić, ponieważ będzie brakować rąk do pracy - dodał.