Janusz Szewczak: Czy 'idiokracja' zastąpi demokrację?

Wicemarszałek Sejmu, oczywiście z PO i KE Małgorzata Kidawa-Błońska zapewnia nas, że „gdyby natura chciała, to by sama zrobiła przekop przez Mierzeję Wiślaną, były premier SLD, przedstawiciel KE w Warszawie Włodzimierz Cimoszewicz odzyskał już swoją boazerię i całe framugi, a poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz wie już nawet, że biało-czerwona flaga, to symbol PiS, co go bardzo razi i być może bardziej lubi tęczowy zestaw kolorów na flagach. Dziennikarka TVN-u specjalistka od „rozumności” i reklam niemieckiej firmy Dorota Wellman też już wie, że trzeba słuchać mądrych, a nie idiotów. Dinozaury zostały już wybite kamieniami przez ludzi premier Ewy Kopacz, a prof. Leszek Balcerowicz ma już nad Wisłą prawie drugą Grecję i przekonanie, że 5-tka PiS-u spowoduje wzrost zachorowalności na raka. Były minister Sprawiedliwości, poseł PO Borys Budka już myśli o zemście i rozliczeniu niektórych sędziów, a nawet dziennikarzy i to już jesienią, PSL ponoć jako „strażnicy testamentu Św. Jana Pawła II, choć są w koalicji z wiceprezydentem Warszawy Pawłem Rabiejem, który liczy na adopcję dzieci przez pary homoseksualne jeszcze się odgraża się, że ”żaden kawaler z Żoliborza nie będzie ich uczył, co to jest rodzina”, ale gej z ratusza to już co innego. Czyżby taki model rodziny był bardziej rozwojowy?