Janusz Korwin-Mikke: Władzę powinna w Polsce przejąć armia

Maria Blaszczyk 12.6.19 13:33

Porządek jak z a Pinocheta?

Marzenie sadystycznego psychopaty, co?

Opowiedzmy sobie o porządku za Pinocheta.

164 nieletnich, w tym 88 dzieci poniżej 13 lat było bitych, gwałconych, torturowanych prądem.

Zamordowano koło 2000 ludzi. 25 tys. podano represjom - począwszy od prostego uwięzienia po liczne akty skrajnej przemocy, takie jak gwałty, zmuszanie do uczestniczenia w egzekucjach członków rodziny, systematyczne bicie pałkami elektrycznymi itp.



Piękny to przykład, zaprawdę godny naśladowania.



No a do tego dyktator zdołał zakosić parędziesiąt milionów dolarów. Należy stać po stronie ludzi przedsiębiorczych, nieprawdaż?