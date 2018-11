Janusz Korwin-Mikke: Większość ludzi to zamordyści

Większość ludzi to zamordyści - i dlatego nie powinni rządzić. Skłonności zamordystyczne trzeba wyplenić edukacją i dopiero wówczas taką jednostkę dopuszczać do władzy, przekonuje Janusz Korwin-Mikke. Przyznaje, że dzięki edukacji on sam swoje skłonności zamordystyczne stara się pohamować.

,,Większość ludzi na świecie to są w ogóle zamordyści. Jak im dać władzę , to by od razu rządzili… Wymaga to dość długiej edukacji, żeby nie chcieć włazić ludziom z butami do duszy. I większość ludzi ma te tendencje zamordystyczne. Natomiast rządzić powinni ludzie, którzy ich nie mają. Czyli ludzie odpowiednio już wyedukowani'' - powiedział Mikke.

Pytany o to, czy on ma takie tendencje, odparł: ,,Nie mam. To znaczy – tendencje może mam, ale z uwagi na wykształcenie staram się je pohamować''.

Korwin-Mikke przyznał, że darzy sympatią Marka Jakubiaka, ale zarazem nie wie on, czego ów były poseł Kukiz'15 w istocie chce. ,,Pan Marek Jakubiak, no, życzę mu powodzenia, bardzo lubię pana Marka Jakubiaka. Natomiast nie wiem kogo on chce fedrować, ale - niech fedruje'' - stwierdził.

Polityk nazwał przy okazji Patryka Jakiego komunistą. ,,To jest w ogóle komunista moim zdaniem... Komunista normalny. Przecież on walczył z… Jeżeli on walczył w Warszawie z tą dziką reprywatyzacją, to naprawdę on walczył z reprywatyzacją, nienawidził reprywatyzacji, widać od razu, że on jest po stronie lokatorów, a nie właścicieli. To jest komunista normalny'' - wskazywał.

Korwin-Mikke ubolewał też nad tym, że Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski prowadzili kampanię wyborczą, zanim było to legalne.

,,Ale to jest w ogóle skandal zupełny, bo przecież ja przestrzegałem prawa i przez sześć miesięcy ci dwaj oszuści prowadzili kampanię, wbrew prawu wyraźnie, bo PKW powiedziała, że to jest niedopuszczalne. I w wyniku tego, po sześciu miesiącach już było tylko dwóch kandydatów, nikt w Warszawie nie wiedział, że ktoś inny startuje'' - mówił.

Zdaniem Mikkego ,,Unię Europejską należy zniszczyć'', bo jest już ,,passe'', nikt się na niej nie wzoruje i jest ,,gospodarczą katastrofą''.