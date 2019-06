Janusz Gajos utyskuje na PiS. Celna riposta Jerzego Zelnika

Cogito ergo sum 18.6.19 12:19

Wielką zasługą PiS jest to, że społeczeństwo może zobaczyć pustkę intelektualną i duchową wielu naszych aktorów i celebrytów. Poza tym oni działają stadnie i faktycznie lękowo. Boją się nawzajem siebie bo za pochwałę PiS można zostać skazanym na ostracyzm. A przy tym wygadują straszne bzdury. Pytanie czy jest to dalej gra na zlecenie czy faktycznie wierzą w to. Wszystko jest możliwe. Ki9edyś komuna miała ich na pasku ale trochę się zerwali po stanie wojennym. Teraz mają innego pana