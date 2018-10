Janda znów uwierzyła w absurdalnego fake newsa... To trzeba zobaczyć

Krystyna Janda od czasu przejęcia rządów przez Zjednoczoną Prawicę jest jedną z ulubienic sympatyków opozycji totalnej, która bez przerwy kontestuje wszystko, co robi rząd. Jednak z pewnością nie można powiedzieć o niej, że krytycznie patrzy na otaczającą ją rzeczywistość. Efekt? Znów uwierzyła w absurdalnego fake newsa…

Wydawałoby się, że aktorka z tak długim stażem posiada choć minimum krytycyzmu i nie „łyka” każdej bzdurnej grafiki, która pojawia się w sieci. Tak jednak nie jest. Niechęć do Kościoła i rządu PiS najwidoczniej jednak zupełnie przyćmiewa zdrowy ogląd rzeczywistości i widzi się oraz wierzy w to, co chce się uznawać za autentyczne.