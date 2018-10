Janda w spocie PO. ,,Wszystko w twoich rękach''

Mogliśmy się tego spodziewać. Przerażona Polską pod rządami Prawa i Sprawiedliwości aktorka Krystyna Janda wzięła udział w kampanii Platformy Obywatelskiej. W opublikowanym dziś przez PO filmie wzywa do ratowania Polski…

„Idę na wybory, bo Polska sprawiedliwa, wolna, otwarta potrzebuje pomocy”

- mówi najwyraźniej bardzo przejęta swą rolą artystka.

Dalej dodaje:

„Wszystko w twoich rękach”.

Wygląda na to, że Platforma Obywatelska postanowiła w końcu wyciągnąć asa z rękawa. Polacy po tym apelu Jandy z pewnością wspólnie pobiegną do urn 21 października, by zagłosować na PO i Nowoczesną. To w końcu jedyny ratunek. Pytanie tylko – dla kogo?