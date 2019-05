Janda o Polakach: Nie czuję potrzeby wymiany myśli z tym narodem

Maciek Arczyński 8.5.19 11:09

Ooo, oświecony... lepsze już te samochody niż badziewia lewactwa. Zresztą to dzięki lewackiej UE musimy robić nową "elektryfikację wsi"... WSI... bo gdyby nie uruchomiono tego programu to koszty jakie by KE nam naliczyło za nie wdrażanie takiego programu w ramach ekologii, walki z Globcio, czczenia Matki Gai itd., byłyby wielokrotnie wyższe. Ale żeś taki uczony to pewnie wiesz...