Jan Żaryn: Publikacje Engelking i Grabowskiego to wojna hybrydowa

"Bez wątpienia pojawią się kolejne tego typu publikacje. Jest to bowiem element hybrydowej, wielopłaszczyznowej wojny, dotyczącej nie tylko relacji polsko-żydowskich, ale w ogóle cywilizacji europejskiej, którą określamy jako chrześcijańskiej. Mierzymy się ze zjawiskiem dążenia do prawdy, szukania tejże prawdy" - podkreślił.

"Potrzebujemy głosów po stronie żydowskiej. Piłka jest po tamtej stronie. Jako Polacy zostaliśmy tak głęboko dotknięci różnymi antypolskimi wypowiedziami ze strony ważnych osób, że my nie mamy nic do zrobienia jeśli chodzi o przybliżanie się do żydowskich punktów widzenia. Teraz to Żydzi mają obowiązek przybliżyć się do poszukiwania prawdy i rozpocząć z nami rozmowę przepraszając, że wśród ich społeczności znajdują się ludzie niegodni miana polityka czy naukowca" - dodał.